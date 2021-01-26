Названы регионы с самой благоприятной ситуацией по COVID-19

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян в беседе с РИА Новости заявил, что Россия уже преодолела плато по зараженности COVID-19.

Соответствующее заявление ученый сделал, опираясь на карту регионов России по распространенности COVID-19. По его словам, текущую ситуацию можно оценить как позитивно-стабильную, в 68 регионах отмечается угасание скорости распространения коронавируса.

Специалист отметил, что плато по зарегистрированным случаям по всей стране достигнуто, этот показатель продолжает снижаться с начала года. На данный момент самый благоприятный показатель по угасанию пандемии наблюдается в Москве.

Также к так называемым «зеленым» регионам, где показатель распространения меньше 0,9, относятся Псковская область, Хакасия, Республика Алтай, Коми, Московская область, Крым, Тыва, Ямало-Ненецкий автономный округ и Адыгея.

К числу стабильных регионов уже относятся 58 регионов. Сейчас ситуация урегулировалась, количество ежедневных выявленных случаев и смертельных исходов ощутимо снижается, подчеркнул ученый.

Он также указал на нормализацию ситуации в Санкт-Петербурге, где наблюдалось неестественное длинное и плоское плато, которое длилось более месяца.

К числу регионов с удовлетворительной динамикой относятся 14 регионов. Среди них Ставропольский край, Нижегородская область, Севастополь, Белгородская область, Курская область, Чечня, Смоленская область, Хабаровский край, Саратовская область, Пензенская область, Башкортостан, Красноярский край, Липецкая область, Иркутская область.

Тавадян подчеркнул, что самая сложная ситуация и отрицательная динамика сохраняется в Костромской области, в Еврейской автономном области и на Чукотке.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране появилась возможность аккуратно снимать ограничения. Глава государства отметил, что эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется.