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Меркель позвонила Байдену и пригласила его в Германию

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Джо Байден
Джо Байден
Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель созвонилась с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу немецкого правительства.

По ее данным, Меркель поздравила американского лидера с инаугурацией и пригласила его посетить Германию, как только позволит ситуация с пандемией коронавируса.

В ходе разговора канцлер поприветствовала возвращение США во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и в Парижское соглашение по климату. Глава немецкого правительства выразила готовность Берлина брать на себя ответственность в преодолении международных вызовов вместе с европейскими и трансатлантическими партнерами.

Отмечается, что стороны обсудили вопросы внешней политики, в особенности относительно Афганистана и Ирана, коронавирус, торговую и климатическую политику. В частности, они пришли к выводу, что преодоление пандемии потребует усиленного международного взаимодействия.

Байден за первый час в Белом доме отменил ряд решений своего предшественника на этом посту Дональда Трампа. В частности он подписал указы о возвращении США в ВОЗ и Парижское соглашение по климату. Инаугурация Джо Байдена прошла 20 января, он стал 46-м президентом США.

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