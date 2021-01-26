Меркель позвонила Байдену и пригласила его в Германию

Канцлер Германии Ангела Меркель созвонилась с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу немецкого правительства.

По ее данным, Меркель поздравила американского лидера с инаугурацией и пригласила его посетить Германию, как только позволит ситуация с пандемией коронавируса.

В ходе разговора канцлер поприветствовала возвращение США во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и в Парижское соглашение по климату. Глава немецкого правительства выразила готовность Берлина брать на себя ответственность в преодолении международных вызовов вместе с европейскими и трансатлантическими партнерами.

Отмечается, что стороны обсудили вопросы внешней политики, в особенности относительно Афганистана и Ирана, коронавирус, торговую и климатическую политику. В частности, они пришли к выводу, что преодоление пандемии потребует усиленного международного взаимодействия.

Байден за первый час в Белом доме отменил ряд решений своего предшественника на этом посту Дональда Трампа. В частности он подписал указы о возвращении США в ВОЗ и Парижское соглашение по климату. Инаугурация Джо Байдена прошла 20 января, он стал 46-м президентом США.