Студентке приказали «выметаться с урока» из-за отказа сменить прическу

Чернокожая девушка обвинила тренера в расизме из-за оскорбительных комментариев в адрес ее внешности. Об этом сообщает Daily Mail.

Американская студентка Талин Джефферсон (Talyn Jefferson) рассказала журналистам, что тренер Кейси Джемерсон (Casey Jamerson) выгнала ее из команды чирлидеров после отказа снять чепец для волос. «Я боялась, что мои 76-сантиметровые косы могут ударить других спортсменов по лицу», — пояснила девушка свою необходимость носить головной убор.

У героини материала завязался спор с преподавательницей, во время которого она попросила больше не говорить на эту тему, поскольку последняя не понимает ее объяснений. После этих слов сотрудница университета разозлилась и начала размахивать руками, а затем приказала Джефферсон «выметаться с урока».

«Она сказала, что мои косы мешают во время выступления команды и не соответствуют уставу университета, поэтому мне изначально не следовало их делать», — поделилась студентка.

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Собирая вещи, девушка спросила у приятельниц, не звучала ли она враждебно во время разговора с тренером. В этом момент, по ее словам, Джемерсон также подошла к ним и спросила: «Не говорит ли она обо мне гадости».

Как сообщает издание, на следующий день Джефферсон вызвали на встречу с тренером и руководством университета. После разбирательств студентку исключили из команды чирлидеров. Джефферсон, не согласившись с принятым решением, опубликовала разоблачающий пост в соцсетях.

«Меня выгнали, потому что, по мнению руководства, я унижаю преподавателя и имею проблемы с контролем гнева — это неправда. За все время обучения я ни разу не получала замечаний, наказаний и выговоров», — объяснила героиня материала и добавила, что планирует переводиться в другое учебное заведение.

Представители Оттавского университета, в свою очередь, подтвердили журналистам информацию о том, что Джефферсон исключили из команды, однако заявили, что это никак не связано с ее прической и инцидентом, произошедшим во время занятия чирлидеров.

Ранее в июне 2019 года супермодель Беллу Хадид обвинили в расизме за снимок ноги на фоне самолетов. Подписчиков возмутило то, что на фото манекенщицы занесла ногу над самолетами с флагами ОАЭ и Саудовской Аравии на хвостах. Фанаты назвали этот поступок расистским.