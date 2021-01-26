Главой Минфина США впервые стала женщина

Сенат США утвердил Джанет Йеллен главой Минфина страны. Об этом пишет РИА Новости.

Номинант набрала необходимые для утверждения половину плюс один голос сенаторов. Таким образом, впервые в истории США министерство возглавила женщина.

Она уже заявила, что намерена пересмотреть режим санкций, сделав их стратегическими. При этом она собирается сохранить санкции против России из-за Крыма.

Кроме того, она намерена работать над вторым пакетом поддержки экономики. Йеллен отметила, что долговременные тенденции бюджета вызывают беспокойство, но важно справиться с пандемией и провести долгосрочные инвестиции для роста экономики.

Ранее аналитики предсказали, что Йеллен способна обрушить курс доллара. Она планирует повысить ликвидность национальной экономики за счет вливания государственных средств, отмечает издание. Валютный стратег и аналитик National Australia Bank Ltd. Родриго Катрил заявил, что власти страны не будут препятствовать рыночному снижению курса доллара, если примут такие меры.

Джанет Йеллен — американский экономист, возглавляла Федеральную резервную систему США 2014 по 2018 годы.