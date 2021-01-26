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Главой Минфина США впервые стала женщина

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Джанет Йеллен
Джанет Йеллен
Фото: Leah Millis / Reuters

Сенат США утвердил Джанет Йеллен главой Минфина страны. Об этом пишет РИА Новости.

Номинант набрала необходимые для утверждения половину плюс один голос сенаторов. Таким образом, впервые в истории США министерство возглавила женщина.

Она уже заявила, что намерена пересмотреть режим санкций, сделав их стратегическими. При этом она собирается сохранить санкции против России из-за Крыма.

Кроме того, она намерена работать над вторым пакетом поддержки экономики. Йеллен отметила, что долговременные тенденции бюджета вызывают беспокойство, но важно справиться с пандемией и провести долгосрочные инвестиции для роста экономики.

Ранее аналитики предсказали, что Йеллен способна обрушить курс доллара. Она планирует повысить ликвидность национальной экономики за счет вливания государственных средств, отмечает издание. Валютный стратег и аналитик National Australia Bank Ltd. Родриго Катрил заявил, что власти страны не будут препятствовать рыночному снижению курса доллара, если примут такие меры.

Джанет Йеллен — американский экономист, возглавляла Федеральную резервную систему США 2014 по 2018 годы.

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