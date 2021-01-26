В МВД заявили о непричастности к смерти потерявшегося на морозе пенсионера

Сотрудники полиции не причастны к смерти пенсионера в Тульской области, который потерялся ночью на морозе и в результате погиб. Об этом заявили в пресс-службе регионального управления МВД.

«Распространяемая в сети интернет информация о том, что якобы сотрудники полиции Богородицкого района не предприняли своевременных мер по розыску без вести пропавшего гражданина, не соответствует действительности», — говорится в публикации.

По данным ведомства, сообщение о пропаже 70-летнего россиянина поступило от соседа 24 января в 00:07. До этого мужчина и доброволец поискового отряда «Лиза Алерт» несколько часов самостоятельно искали человека. После полуночи полицейские выехали к месту проживания разыскиваемого, где встретили соседа с признаками опьянения и второго мужчину.

«Пояснения указанных граждан имели противоречивый и несвязный характер. Правоохранители приняли решение доставить их в отдел полиции для проверки на причастность к возможному противоправному деянию», — объяснили в управлении.

В сообщении указано, что одновременно с этими событиями оперативный дежурный «принял все необходимые меры для розыска пропавшего, ориентировал на поиск оперативные службы района».

Тело пенсионера было найдено в 200 метрах от дома. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила за несколько часов до звонка граждан в полицию. Мужчина умер из-за болезни сердечно-сосудистой системы, а не от переохлаждения, добавили в МВД.

Ранее руководитель тульского поискового отряда «Лиза Алерт» Сергей Юстус рассказал, что двое сотрудников полиции мешали поискам пропавшего и несколько часов продержали в отделе добровольца, который единственный из отряда жил рядом с местом происшествия, и вели с ним «воспитательную» беседу. Другие активисты смогли приехать на место и начать поиски только к четырем утра. По данным поисковиков, тело пенсионера было найдено в 04:55, к тому моменту оно еще не остыло. Это означало, что если бы добровольцу и соседу не мешали, то они бы успели спасти человека, отметил Юстус.