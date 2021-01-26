Честные россияне вернули банку выданные по ошибке 50 тысяч рублей

Жители Омска отнесли в полицейский участок 50 тысяч рублей, которые по ошибке получили из банкомата. Об этом сообщается в официальной группе управления МВД России по Омской области во «ВКонтакте».

Согласно заявлению ведомства, один из приятелей хотел снять наличные в банкомате на проспекте Карла Маркса. Однако когда он нажал кнопку «Отмена», аппарат выдал ему 50 тысяч рублей. Россиянин посовещался с друзьями и отнес купюры в ближайший отдел полиции номер восемь.

Взяли деньги, вышли на улицу, подождали, но никто за ними не вернулся, подумали, что нужно обратиться в полицию Молодой человек, вернувший деньги

Полицейские изъяли деньги, оформив необходимые документы, и поблагодарили гражданина за честный поступок. В то же время в городской отдел полиции номер девять обратились представители банка. Они заявили, что из-за технического сбоя система случайно выдала 50 тысяч рублей. Полицейские вернули эту сумму в банк и закрыли дело.

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