Украинская разведка признала Россию главной угрозой национальной безопасности

Служба внешней разведки (СВР) Украины признала Россию главной угрозой национальной безопасности. Об этом во вторник, 26 января, пишет «Страна.ua» со ссылкой на информационный бюллетень ведомства «Белая книга».

В документе говорится, что Москва стремится «играть на противоречиях ведущих мировых игроков», использует природные ресурсы в качестве инструментов геополитики, а пандемию коронавируса — для усиления своего влияния, «манипулируя вопросами вакцинации».

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СВР пишет, что цель России — удержать Украину в сфере своего влияния. Москва пытается не допустить, чтобы темпы экономического развития и уровень жизни в республике были выше, чем в РФ. Кроме того, Россия пытается решить свои демографические проблемы за счет Украины.

Ключевой угрозой со стороны РФ разведчики считают системную дестабилизацию ситуации на Украине и последующий реванш пророссийских сил.

Москва также планирует дискредитировать «Крымскую платформу» и вбросить в информационное пространство Украины нарратив о том, что президент Владимир Зеленский не оправдал надежд народа на прекращение войны в Донбассе, предупреждает СВР.

В 2014 году Крым вошел в состав России после проведенного на полуострове референдума. Часть Донецкой и Луганской областей объявили независимость, Киев попытался вернуть их силой. Украина обвиняет РФ в оккупации Крыма и Донбасса. Москва отвергает претензии.