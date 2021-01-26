Мужчина потерял в 90-х дневник и внезапно получил его от незнакомца через 20 лет

Турист потерял дневник, написанный в 90-х во время путешествия, и внезапно получил его от незнакомого мужчины спустя 20 лет. Об этом сообщает издание UPI.

Как рассказал австралиец Дэвид Райан (David Ryan), он нашел в шкафу съемной квартиры чей-то старый дневник и решил во что бы то ни стало вернуть его владельцу. По его словам, в записях в подробностях описывалось путешествие группы друзей из Новой Зеландии по Юго-Восточной Азии, которое совершалось в конце 90-х.

Райану было известно только то, что автора записей зовут Ник, поэтому он решил обратиться за помощью к пользователям социальной сети Reddit. Комментаторы подсказали австралийцу, что в дневнике, скорее всего, описываются путешествия новозеландской музыкальной группы Ziko.

В итоге мужчина нашел в Facebook одного из участников состава по имени Крис Бодри (Kris Baundry), а тот, в свою очередь, подтвердил, что в группе действительно играл клавишник Ник Бойл (Nick Boyle).

Райан написал письмо всем пользователям с таким именем и сумел найти настоящего владельца потерянного дневника. Тот очень обрадовался известию и предложил мужчине встретиться. Сам он сообщил, что в данный момент находится в Южной Австралии.

В апреле 2020 года сообщалось, что британские туристы потеряли свою камеру во время свадебного путешествия в Доминиканской Республике и смогли получить с нее фотографии через полтора года. Один из путешественников нашел устройство, тщательно просушил и почистил его, а затем разместил сохранившиеся на нем снимки в сетевом сообществе Facebook Lost Box, помогающем вернуть потерянные вещи владельцам. С авторами фото удалось установить связь спустя всего сутки после публикации.