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Володин сделал выбор между Трампом и Байденом

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Вячеслав Володин
Вячеслав Володин
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сделал выбор между президентом США Джо Байденом и его предшественником Дональдом Трампом в ходе интервью на радиостанции «Комсомольская правда».

«Я за Путина», — заявил политик.

Он напомнил, что США являются ядерной сверхдержавой и первой экономикой мира. Поэтому, по его мнению, отношение, которое демонстрируют американские власти к другим странам, недопустимо. «Сплошные торговые войны не только с Россией, с Китаем, с Турцией, с Ираном и многими другими странами, да и с той же Европой», — подчеркнул Володин.

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