В Госдуме ответили на вопрос о втором гражданстве депутатов

Федеральные органы власти не подтвердили Госдуме информацию о наличии второго гражданства у депутатов. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Его слова приводит «Интерфакс».

«Все названные фамилии изучили, направили запросы в федеральные органы — это было поручено комитету по безопасности. У нас на сегодняшний день нет данных от федеральных органов, что у депутатов есть второе гражданство», — сказал Володин.

Глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев добавил, что профильные ведомства — министерство иностранных дел, служба внешней разведки, прокуратура, ФСБ, МВД — также не располагают информацией о втором гражданстве депутатов. «Поэтому сегодня у нас нет никаких данных о том, что депутаты Госдумы имеют второе гражданство», — отметил Пискарев.

В наличии иностранного гражданства заподозрили 14 депутатов Госдумы, в частности — Ирину Роднину, Александра Жукова, Вячеслава Фетисова и других парламентариев.

29 июля председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции и комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и по вопросам депутатской этики запросить в Центризбиркоме информацию о возможном наличии двойного гражданства у некоторых депутатов.