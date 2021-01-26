Названы самые подорожавшие за год пандемии услуги

Эксперты сервиса объявлений «Авито» назвали услуги, которые больше всего подорожали за год пандемии коронавируса. Об этом пишет РБК.

Оказалось, что самой подорожавшей услугой стала уборка. Ее стоимость за год увеличилась на 50 процентов. Одна из причин — опережающий рост спроса (на 65 процентов) по сравнению с ростом предложения, которое увеличилось на 35 процентов.

В 2020 году на 25 процентов по сравнению с 2019 годом подорожали услуги по ремонту и строительству. Спрос на этот вид услуг вырос на 37 процентов, а предложение — на 3 процента.

Установка техники и рекламно-полиграфические услуги подорожали за время пандемии на 20 процентов. Предложение первой услуги выросло на 14 процентов, а спрос — на 81 процент. При этом потребность во второй услуге выросла на 21 процент, а предложение увеличилось гораздо сильнее — на 52 процента.

Предложение услуг по ремонту и обслуживанию техники за год выросло на 86 процентов, а спрос — лишь на 51 процент. В результате цены на эти услуги упали на 7 процентов.

На нулевом уровне остались цены на услуги в сфере красоты и здоровья, на том же уровне остаются цены на интернет-телеком, благоустройство территорий, обучение и курсы, организацию праздников и мероприятий и бытовые услуги.

Ранее россиян предупредили, что стоимость услуг мобильной связи может увеличиться на 15-16 процентов в 2021 году на фоне пандемии коронавируса. Рост цен будет неравномерным: наименьшие изменения произойдут в области базовых услуг, таких как голосовые звонки и интернет, на тарифах нижней ценовой категории подорожают меньше, чем сервисы на тарифах средней и высокой категории.