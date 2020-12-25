Россияне с иммунитетом к коронавирусу получили преимущество на рынке труда

Россияне, у которых выработался иммунитет к коронавирусу и есть справка о наличии антител, появилось преимущество при трудоустройстве. О новом тренде на рынке труда свидетельствуют результаты исследования SuperJob.

Пока компаний, которые рассматривают иммунитет к COVID-19 как преимущество при приеме на работу не очень много: только 7 процентов считаю это плюсом для всех вакантных позиций, а 2 процента — для отдельных должностей. Большинство работодателей (83 процента) не придают наличию иммунитета такого большого значения.

«Наличии у соискателя антител к COVID-19 является преимуществом при приеме на работу на промышленные предприятия, в медицинские организации, логистические компании, ретейл и сферу услуг В2С», — уточнили эксперты. В опросе, который проводился с 18 ноября по 8 декабря, приняли участие представители тысячи компаний из всех регионов страны.

О повышении спроса на работников с антителами ранее в декабре сообщал и сервис YouDo. Количество запросов, которые содержали слова «антитела», «иммунитет», «переболевший коронавирусом», в декабре увеличилось в три раза, отмечали специалисты.