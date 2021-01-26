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Крымские власти захотели показать последствия «варварской политики» Украины

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Визит комиссара Совета Европы по правам человека в Крым поможет показать последствия водной блокады полуострова, которую устроили киевские власти. Об этом заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Его слова передает РИА Новости.

«Мы покажем пустой канал и водохранилища. Мировая общественность должна знать о последствиях варварской политики Украины, перекрывшей поставки пресной воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу», — сказал РИА Новости Гемпель.

Он отметил, что международная общественность должна быть уведомлена о действиях властей Киева, которые хотят навредить крымчанам за демократический выбор.

Ранее в Совете Европы заявили, что при ослаблении эпидемиологических ограничений, комиссар СЕ по правам человека Дуня Миятович посетит Крым.

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