Азербайджан возмутили слова Милонова о Карабахе и дикарях

Российского дипломата вызвали в МИД Азербайджана из-за слов депутата Госдумы Виталия Милонова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе встречи было донесено до внимания, что депутат Государственной Думы РФ от правящей партии "Единая Россия" Виталий Милонов использовал неприемлемые выражения в адрес государства и народа Азербайджана», — подчеркнули в МИД.

Представители ведомства отметили, что высказывание парламентария не отражает позицию России и противоречит сложившимся на высоком уровне отношениям между государствами. В МИД сочли, что подобные заявления нацелены на подрыв имеющихся договоренностей.

Возмущение вызвали слова Милонова, прозвучавшие в интервью программе «Позиция». «Из-за серьезных ошибок древняя армянская земля отошла дикарям, которые воюют даже с трупами. С Арцаха начались большие геополитические изменения в нашем мире», — сказал тогда парламентарий.

Ранее сообщалось, что президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР, Республика Арцах) Араик Арутюнян счел неприемлемым для региона статус автономии в составе Азербайджана. По его словам, в ближайшие несколько лет НКР ожидает сложный процесс восстановления и развития после войны, однако «борьба за международное признание независимости Республики Арцах будет продолжаться».

27 сентября 2020 года конфликт в Нагорном Карабахе обострился, на линии разграничения вспыхнули очередные бои. Они продолжались до 9 ноября включительно, когда Баку, Ереван и Москва приняли совместное заявление о прекращении огня. По итогам войны Азербайджан вернул себе ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов.