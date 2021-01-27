Авербух назвал критерии отбора для участия в «Ледниковом периоде»

Призер Олимпийских игр по фигурному катанию, хореограф Илья Авербух назвал критерии отбора для участия в телешоу «Ледниковый период». Его слова приводит РИА Новости.

Авербух рассказал, что в первую очередь все участники согласовываются с руководством Первого канала. Затем хореограф наблюдает за потенциальными участниками на льду и выбирает, кто из них способен заниматься фигурным катанием. «Первый звонок раздается от меня. Очень приятно, когда люди хотят сами принять участие. Это плюс для работы», — отметил он.

В октябре прошлого года трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина раскритиковала «Ледниковый период». Она назвала шоу самодеятельностью и посчитала, что лучше следить за выступлениями профессионалов.

Шоу, в котором профессиональный фигурист катается в паре со знаменитостью, выходит в эфир с 2007 года. В последнем сезоне «Ледникового периода» победителями стали актриса Ольга Кузьмина и серебряный призер Олимпийских игр в парном катании Александр Энберт. Второе место завоевали чемпионка Европы в танцах на льду Яна Хохлова и актер Вячеслав Чепурченко, на третьем расположились ведущая Регина Тодоренко и олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров.