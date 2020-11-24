Авербух рассказал о тренировках Собчак в «Ледниковом периоде»

Призер Олимпийских игр по фигурному катанию, хореограф Илья Авербух в интервью YouTube-каналу KonOff рассказал о тренировках журналистки Ксении Собчак в шоу «Ледниковый период».

По словам Авербуха, Собчак более полутора месяцев тренировалась на льду для участия в проекте. «Она еще не начинала кататься в паре, но тренировалась с партнерами. Она достаточно серьезно подходила к вопросу и готовилась с большим упорством», — отметил он. Хореограф добавил, что затем журналистка попросила дать ей паузу и захотела участвовать в следующем сезоне шоу.

11 октября трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина рассказала об отсутствии интереса к «Ледниковому периоду». Она назвала шоу самодеятельностью.

Новый сезон «Ледникового периода» стартовал 3 октября на Первом канале. Шоу, в котором профессиональный фигурист катается в паре со знаменитостью, выходит в эфир с 2007 года. Ведущими нового сезона стали олимпийские чемпионы Алексей Ягудин и Алина Загитова.