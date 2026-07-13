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Силовые структуры
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19:46, 13 июля 2026Силовые структуры

Врачи не смогли спасти капитана полиции после нападения с ножом свидетельницы по делу

В Нижнем Новгороде умер капитан полиции Мурыгин после ножевого ранения от женщины
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

В Нижнем Новгороде врачи не смогли спасти капитана полиции Сергея Мурыгина, на которого напала с ножом свидетельница по делу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

9 июля участковый уполномоченный полиции ОУУП и ПДН отдела полиции №1 капитан полиции Мурыгин находился при выполнении служебных обязанностей. Тогда на него напала 42-летняя местная жительница с ножом, которая проходила по возбужденному уголовному делу в качестве свидетельницы. Ее задержали и заключили под стражу.

По данным правоохранителей, капитан полиции Мурыгин служил в органах внутренних дел более девяти лет. У него остались жена и несовершеннолетний ребенок.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области сотрудники МВД и росгвардейцы задержали 36-летнего мужчину, напавшего на полицейского на АЗС.

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