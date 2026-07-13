Врачи не смогли спасти капитана полиции после нападения с ножом свидетельницы по делу

В Нижнем Новгороде умер капитан полиции Мурыгин после ножевого ранения от женщины

В Нижнем Новгороде врачи не смогли спасти капитана полиции Сергея Мурыгина, на которого напала с ножом свидетельница по делу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

9 июля участковый уполномоченный полиции ОУУП и ПДН отдела полиции №1 капитан полиции Мурыгин находился при выполнении служебных обязанностей. Тогда на него напала 42-летняя местная жительница с ножом, которая проходила по возбужденному уголовному делу в качестве свидетельницы. Ее задержали и заключили под стражу.

По данным правоохранителей, капитан полиции Мурыгин служил в органах внутренних дел более девяти лет. У него остались жена и несовершеннолетний ребенок.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области сотрудники МВД и росгвардейцы задержали 36-летнего мужчину, напавшего на полицейского на АЗС.