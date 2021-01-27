Юрий Стоянов рассказал о контакте с покойным Ильей Олейниковым

Российский актер Юрий Стоянов рассказал о контакте с покойным коллегой по скетч-шоу «Городок» Ильей Олейниковым. Его слова приводит издание StarHit.

Стоянов выпустил музыкальный альбом и посвятил одну из песен с пластинки своему умершему товарищу. По словам артиста, название композиции «Где-то» говорит о возможности когда-нибудь встретиться со старым другом.

«Я постоянно вспоминаю о нем. Нахожусь в живом, нетрагическом, светло-грустном диалоге с моим партнером. Но эта беседа понятна только нам двоим», — объяснил в интервью Стоянов. Он также отметил, что написал композицию спустя несколько месяцев после смерти Олейникова, но только сейчас решился ее выпустить.

Народный артист России Илья Олейников скончался 11 ноября в 2012 году. Актеру было 65 лет.