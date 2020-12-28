Российская актриса Агата Муцениеце рассказала о контактах с духами усопших родственников. Ее слова приводит Starhit.

Артистка поведала изданию о том, что может поддерживать связь с умершими отцом и дедушкой. 31-летняя звезда сериала «Закрытая школа» отметила, что контактирует с ними во снах.

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«Мы общались с ними и все, что они говорили мне, потом сбылось. Для меня это важно. Таким способом я чувствую, что папа здесь, иногда просыпаюсь от этого», — сказала Муцениеце. Она также призналась, что духи предков помогают ей в жизни и она нередко ощущает их присутствие рядом.

В июне сообщалось, что Муцениеце официально развелась с актером Павлом Прилучным. В апреле актриса опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии и пьянстве мужа в период самоизоляции. Позднее стало известно, что актер встречается с Мирославой Карпович, известной по сериалу «Папины дочки».