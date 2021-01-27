Бездомную россиянку отвели в салон красоты и преобразили до неузнаваемости

Жители Ярославля помогли бездомной женщине обрести жилье. Об этом сообщает местный новостной портал «Pro Город».

Ярославцы увидели в социальных сетях фотографии 59-летней Нины, проживающей в мороз на теплотрассе, и решили найти ее. Россиянку разыскали и уже через несколько дней сняли ей квартиру. Оказалось, что в прошлом Нина работала портнихой, но последние восемь лет живет на улице. Теперь волонтеры пытаются устроить ее на работу.

В понедельник, 25 января, Нину отвели в салон красоты и преобразили до неузнаваемости. Женщину подстригли под каре, закрасили седину и нарядили в леопардовую блузку. При этом она не захотела снимать с шеи аксессуары из своей прошлой жизни — цепи.

«Она умнее нас вместе взятых», — отметил один из волонтеров и идейный вдохновитель проекта Андрей Брой.

Ранее фотограф из Уфы Роман Филиппов сфотографировал своего давнего знакомого — дворника Юру — в стиле гламурного журнала GQ и помог ему собрать 650 тысяч рублей на погашение долгов. На части снимков Юра позирует в униформе дворника, а на другой — в стильных нарядах и очках и с модной прической.

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