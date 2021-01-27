На Украине расследуют действия бывшего министра обороны во время Майдана

Печерский районный суд Киева разрешил провести специальное заочное досудебное расследование по делу Евромайдана в отношении бывшего министра обороны Украины, который скрывается от следствия. Об этом в среду, 27 января, сообщает Gordonua.com со ссылкой на офис генпрокурора.

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Разрешение предоставлено в рамках уголовного производства в отношении бывших высокопоставленных чиновников, которые подозреваются в том, что с 18 по 20 февраля 2014 года своими действиями незаконного препятствовали проведению митингов, а также в превышении властных полномочий, умышленных убийствах и нанесении тяжких телесных повреждений.

Пост министра обороны в то время занимал Павел Лебедев.

Евромайдан — массовые антиправительственные выступления, которые проходили зимой 2013-2014 годов на майдане Незалежности в Киеве и в других городах и закончились свержением президента Виктора Януковича, который бежал в Россию. В ходе столкновений протестующих с силовиками погибли более 100 человек.

Позже Янукович был заочно признан виновным в государственной измене и пособничестве в развязывании и ведении агрессивной войны. Он приговорен к 13 годам тюрьмы.