В ПАСЕ предложили отказаться от санкций против России

Мониторинговый комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) предварительно утвердил решение о подтверждении полномочий российской делегации без каких-либо ограничений, значится в документе, опубликованном на сайте ассамблеи.

В проекте решения предлагается признать, что российское государство отходит от обязательств перед Советом Европы — в частности, в новых поправках в Конституцию, позволяющих не выполнять решения ЕСПЧ и в закреплении не признанного мировой общественностью воссоединения с Крымом. Осуждают и ситуацию с арестованным Алексеем Навальным.

Несмотря на все это, комитет предложил не налагать на российских представителей никаких санкций в рамках ПАСЕ, руководствуясь стремлением к международному диалогу.

25 января в ассамблее прошло голосование о санкциях против российской делегации, инициированное главой украинской делегации Марией Мезенцевой. За оспаривание полномочий россиян проголосовали 38 участников заседания, против — 61, еще 51 воздержались. Комитет рассматривал это предложение, так как его сторонников набралось более трех десятков.

Украина обвиняет Россию в оккупации Крыма и части Донецкой и Луганской областей. Кремль отвергает претензии.