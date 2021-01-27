Кладоискателя задумали лишить сокровищ со дна моря на три миллиарда рублей

Кладоискатель Росс Хайетт (Ross Hyett), поднявший 60 тонн серебра с затонувшего корабля времен Второй мировой войны, может лишиться найденных сокровищ в результате нового решения британского Адмиралтейского суда. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Речь идет о сокровищах с британского лайнера Tilawa, погибшего в 1942 году. Серебро, стоимость которого оценивается в 32 миллиона фунтов стерлингов (3,3 миллиарда рублей), задумали получить власти Южно-Африканской Республики. Они утверждают, что его везли именно туда, а значит, оно должно принадлежать именно им.
Хайетт утверждал, что готов расстаться с добычей, если ЮАР выплатит ему солидное вознаграждение за подъем груза со дна моря, которое предусмотрено британским Актом о торговом судоходстве 1995 года. Южноафриканские власти настаивали на том, что не обязаны ему платить, и ссылались на британский Акт о государственном иммунитете 1978 года, освобождающем суверенные нации от необходимости следовать законам Великобритании.
В декабре 2020 года судья Адмиралтейского суда Найджел Тир (Nigel Teare) поддержал кладоискателя и вынес решение, что груз Tilawa предназначался для коммерческих, а не государственных целей, и, следовательно, претензии ЮАР лишены оснований. Однако при повторном рассмотрении дела в январе 2021 года он признал, что аргументы ЮАР также не лишены оснований, и разрешил подать апелляцию. Дальнейшую судьбу серебра решит апелляционный суд.
Британский лайнер Tilawa, шедший из Бомбея с 732 пассажирами и грузом серебра для южноафриканского монетного двора, затонул в 1942 году после нападения японской подводной лодки. В 2012 году 67-летний автогонщик Росс Хайетт решил заняться поиском затонувших сокровищ и основал компанию Argentum Exploration. Спустя два года ему удалось найти место, где погибла Tilawa. В 2017 году фирма Хайетта начала подъем серебра. Операция продолжалась шесть месяцев и велась в строгой секретности. Серебро вывозили в Великобританию кружным путем, огибающим всю Африку, чтобы не заходить в Суэцкий канал, где добычу могли изъять египетские власти.
Хайетт не знал, что, помимо него, серебро с Tilawa искала американская компания Odyssey Marine Exploration. Она известна тем, что в 2007 году подняла 17 тонн золота и серебра с затонувшего испанского галеона «Нуэстра Сеньора де лас Мерседес». Последовал международный скандал, в который включились несколько стран, претендующих на сокровища. Гражданская испанская гвардия захватила корабль кладоискателей, но было поздно: фирма успела вывезти добычу в США и отказывалась говорить, где она спрятана.
В сентябре 2016 года представители Odyssey Marine Exploration обратились к властям ЮАР и предложили отыскать погибший британский лайнер. Они договорились, что получат 85 процентов серебра с Tilawa, остаток достанется Южной Африке. Когда выяснилось, что их опередили, власти ЮАР подали в суд. Они заявили, что серебро предназначалось южноафриканскому монетному двору и потому должно считаться собственностью правительства ЮАР.