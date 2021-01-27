На остановке в российском городе появились королевские троны

На остановке общественного транспорта в Иркутске появились новые сиденья, которые выглядят как королевские троны. Несмотря на яркий дизайн павильона, россияне пожаловались на его неудобство. Об этом сообщают «Вести-Иркутск».

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Ремонт провели в микрорайоне Ново-Ленино на остановке «Школьная». Там установили сиденья красного оттенка с высокой спинкой и изголовьем, цвет которого имитирует позолоту. Представители местной администрации рассказали, что идея необычного декора принадлежит компании, которая проводила работы. В ближайшее время постройку украсят световыми вывесками.

Дизайн остановки получил неоднозначную оценку среди горожан. Некоторые из них похвалили идею и посчитали ее неординарной. Однако другие назвали внешний вид павильона «нерусским» и отметили, что троны расположили слишком высоко, из-за чего на них стало неудобно садиться. По словам местных жителей, строителям нужно было обратить внимание не только на эстетическую составляющую, но и на функциональную.

В сентябре 2020 года новая остановка общественного транспорта, установленная недалеко от Тюмени, поразила россиян. По планам, на работы должны были потратить три миллиона рублей, а сооружение обещали сделать шикарным. В итоге павильон построили из обычного профнастила зеленого цвета, а внутри него закрепили деревянную скамейку.

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