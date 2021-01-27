Полиция заподозрила известного тиктокера в разгроме автомобиля ФСБ в Москве

Полиция Москвы заподозрила известного в соцсети TikTok блогера в разгроме автомобиля ФСБ во время акции протеста 23 января. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Подозреваемым стал 18-летний тиктокер Константин Лакеев, также известный как Костя Киевский. В соцсети у него более 800 тысяч подписчиков и 11 миллионов лайков на видео. По информации канала, его задержали на территории так называемого «ТикТок-хауса», где молодой человек проживал вместе с другими блогерами.

На данный момент Лакеев и его друзья находятся в одном из отделов полиции в Новой Москве. По предварительным данным, вместе с блогером подозреваемыми в нападении на автомобиль стали еще 12 человек, передает Telegram-канал Mash.

Несколько десятков протестующих атаковали автомобиль, принадлежащий ФСБ России, во время несанкционированных акций 23 января. По сообщениям агентства, они пинали Toyota Camry с правительственными номерами, прыгали на транспортное средство и пытались разбить стекла. По факту разгрома автомобиля ФСБ в центре Москвы участниками несогласованного митинга 23 января было возбуждено уголовное дело.

Днем 23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несогласованные акции в поддержку Алексея Навального, арестованного 18 января за неоднократные нарушения условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше».