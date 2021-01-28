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МИД рассказал о десятках задержанных по запросам США россиян

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Мария Захарова
Мария Захарова
Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

За последние годы по запросам Вашингтона арестовали десятки российских граждан. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

«Обращает на себя внимание неприемлемая практика ареста российских граждан в третьих странах по запросам правоохранительных органов США. С 2008 года имели место более 50 таких случаев, фактически речь идет о неправомерном экстерриториальном применении американского законодательства против российских граждан», — подчеркнула дипломат.

Она отметила, что речь идет о делах, связанных с политически мотивированным преследованием. Захарова добавила, что такие разбирательства становятся «рутиной работы МИД РФ».

15 января Захарова рассказала о рисках деградации отношений с США. По словам дипломата, за четыре года президентства Дональда Трампа Москве и Вашингтону так и не удалось наладить отношения, и с Россией пытаются говорить «языком угроз и запугивания».

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