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В России выявили 19 138 новых случаев заражения коронавирусом

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Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В России за последние сутки выявили 19 138 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Всего с начала пандемии коронавирусная инфекция подтвердилась у 3 793 810 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией в своем Telegram-канале в четверг, 28 января.

19 138
новых случаев COVID-19
выявлено в России за последние сутки

Больше всего заражений зарегистрировано в Москве (2897), Санкт-Петербурге (2128) и Московской области (939). Меньше всего — в Тыве (11), Ненецком (8) и Чукотском (6) автономном округах.

За последние 24 часа зафиксировано 575 летальных исходов. Общее число смертей с начала пандемии составило 71 651.

За сутки в России полностью выздоровели 26 775 человек, за весь период пандемии —3 229 258.

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