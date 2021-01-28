Власти заявили об устойчивом снижении заболеваемости коронавирусом в Москве

Заболеваемость коронавирусом в Москве устойчиво снижается. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает ТАСС.

По данным властей, число госпитализированных пациентов в городе снижается. Это позволило вернуть к плановой работе еще пять стационаров на 2,2 тысячи коек.

Ранее сообщалось, что около 50 процентов населения Москвы стала невосприимчива к коронавирусу. Как заявил инфекционист Евгений Тимаков, катастрофы из-за смягчения ограничений в столице не произойдет, так как ситуация стабилизировалась после Нового года. Он добавил, что в каких-то регионах доля невосприимчивых жителей составляет 50-60 процентов, в каких-то — 30-40 процентов.

27 января мэр Москвы Сергей Собянин выпустил указ, разрешающий барам, ресторанам и другим заведениям индустрии развлечений Москвы работать после 23:00. Правила по рассадке гостей, установленные Роспотребнадзором, оставили в силе. Как уточнил глава московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, действие перчаточно-масочного режима сохраняется в том числе и для танцполов, как и необходимость соблюдать социальную дистанцию.

Кроме того, Собянин перевел в разряд рекомендаций требование для столичных организаций отправить 30 процентов сотрудников работать удаленно — решение будут принимать их руководители.