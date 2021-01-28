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В Германии оценили размер замороженных из-за санкций активов россиян

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Фото: pixabay.com

С 2014 года европейский бизнес потерял миллиарды евро из-за санкций Евросоюза против России, в то время как размеры замороженных активов россиян и попавших в черный список компаний превышают несколько сотен евро. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад министерства экономики и энергетики Германии.

Как оценило ведомство в своем докладе, за шесть лет Германия «заморозила» активы и денежные средства россиян и российских компаний, попавших под санкции Евросоюза, на сумму порядка 1,8 миллиона евро. На этом фоне торговый оборот между Германией и Россией постепенно снижался с 67,7 миллиарда евро в 2014 году до 48 миллиардов евро в 2016 году.

Депутат бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» назвал «плачевным» эффект от санкций. Он также отметил, что немецкий бизнес понес глобальный ущерб и привел к потере «тысяч рабочих мест». По его словам, фракция выступает за отмену санкций, что на фоне пандемии коронавируса могло бы стать «бесплатной программой восстановления экономики» Германии.

Ранее сообщалось, что, согласно исследованию Мюнхенского института экономических исследований, санкции Евросоюза против России ударили по немецкой экономике. Больше всего пострадали машиностроительная, автомобильная и химическая отрасли. В ходе опроса компаний выяснилось, что санкции привели к дополнительным бюрократическим издержкам, которые замедлили ведение бизнеса с Россией. Около половины участников опроса уверены, что отмена санкций была бы им выгодной.

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