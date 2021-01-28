Украина попросила Боснию отдать ей подаренную Лаврову икону

Посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Василий Кирилич обсудил с боснийскими властями вопрос о передаче Киеву иконы, ранее подаренной министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Об этом 28 января сообщает «Страна.ua».

Кирилич заявил, что встретился с главой МИД Боснии и Герцеговины Бисерой Туркович и главным прокурором Горданой Тадич.

«Надеюсь на быстрое определение даты приезда украинских экспертов в Сараево и на содействие в доступе к украинской иконе», — сообщил дипломат.

Позолоченная православная икона из Луганска времен Российской империи была подарена Лаврову главой президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком. На обороте иконы имеется печать с надписью «Нарком образования УССР». Посольство Украины в декабре направило ноту с требованием вернуть ей реликвию.

Россия вернула икону властям Боснии и Герцеговины. Администрация Милорада Додика заявила, что икона была домашняя. «Потоки выдумок и неправды возникли после ошибочного начального представления в СМИ, что речь идет о культурном наследии и национальном достоянии, что нигде не установлено», — сказано в заявлении.