Лидер американской ультраправой группы оказался информатором властей

Лидер американской ультраправой группы Proud Boys («Гордые ребята») оказался информатором властей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на оказавшиеся в их распоряжении документы.

По данным агентства, Энрике Таррио (Enrique Tarrio) был осведомителем правоохранительных органов и неоднократно работал под прикрытием после того, как его арестовали за мошенничество в 2012-м. Судя по стенограмме судебного заседания, которое прошло в Майами в 2014 году, за эти два года он помог правоохранителям привлечь к ответственности 13 человек и раскрыть подпольное казино.

Джеффри Файлер, который представлял интересы Таррио в том суде, рассказал, что его клиент работал под прикрытием для раскрытия многочисленных дел, в том числе о продаже анаболических стероидов, торговле наркотическими средствами и незаконном ввозе людей через границу. По словам юриста, Таррио был крайне «плодовитым» информатором.

Сам Таррио отрицает сотрудничество с правоохранительными органами. Однако в разговоре с изданием он рассказал, что якобы предупреждал полицию о запланированных акциях Proud Boys, однако перестал это делать в середине декабря 2020 года.

Члены Proud Boys принимали участие в беспорядках в Вашингтоне 6 января, пяти из них предъявлены обвинения. Тогда протестующие против итогов выборов сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги прошедших выборов. Задержаны десятки людей, погибли пять человек.