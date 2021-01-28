Белорусский МИД увидел «антигосударственные посты» послов ЕС

МИД Белоруссии увидел в социальных сетях «антигосударственные посты» некоторых послов ЕС, передает «Интерфакс — Запад».
«Мы и сейчас видим, что некоторые послы, представляющие Европейский союз, размещают у себя информацию, посты конкретной антигосударственной направленности», — заявил министр иностранных дел Владимир Макей.
По его словам, Минск отслеживает эти факты и даст им «очень конкретную, предметную и жесткую оценку».
Ранее Макей обвинил белорусскую оппозицию в попытке установить «фашиствующую демократию».
В Белоруссии 9 августа состоялись президентские выборы. ЦИК объявил, что баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко набрал 80 процентов, а главный оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10 процентов. Это вызвало массовые протесты по всей стране, которые продолжаются почти шесть месяцев.