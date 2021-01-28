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Президенту Туниса прислали подозрительный конверт

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Каис Саид
Каис Саид
Фото: Florian Gaertner / Photothek via Getty Images

Президенту Туниса Кайсу Саиду прислали подозрительный конверт с неизвестным содержимым. Об этом рассказал глава Управления информацией и коммуникациями и заместитель прокурора страны Мохсен ад-Дали в разговоре с Mosaique FM.

По его словам, в президентский дворец в Карфагене попала посылка без каких-либо документов внутри, но с подозрительным веществом. Ад-Дали считает, что ничто не указывает на то, что это был яд. Однако он отметил, что конверт передали компетентным экспертам, которые точно скажут, что это за вещество. Помимо этого, в Тунисе планируют начать поиски отправителя.

Конверт открыл один из сотрудников дворца. Сам президент чувствует себя хорошо.

В стране идут массовые протесты, демонстранты требуют отставки правительства и жалуются на низкий уровень жизни. В ряде городов демонстрации сопровождались беспорядками, силы безопасности использовали слезоточивый газ для разгона протестующих. Демонстрации в Тунисе совпали с 10-летней годовщиной «жасминовой революции», которая спровоцировала «арабскую весну».

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