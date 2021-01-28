Вирусолог рассказал об опасности южноафриканского штамма коронавируса

Южноафриканский штамм коронавирусной инфекции опаснее британского, поскольку он приобретает мутации для повторного заражения людей, сообщил вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в интервью «Известиям».

«Южноафриканский в отличие от британского приобрел еще несколько мутаций, которые помогли ему уходить от моноклональных антител», — отметил он. Специалист пояснил, что моноклональными антителами являются выделенные от человека факторы защиты, которые ученые в настоящее время часто используют в исследованиях. Их продают для использования в лабораториях для научной деятельности. Эти нейтрализующие антитела, которые препятствовуют проникновению SARS-CoV-2 в клетку.

По словам Волчкова, на южноафриканский штамм эти антитела не действуют. «То есть мутирующий в этом направлении вирус начинает преодолевать адаптивный иммунитет. И эти изменения дадут возможность инфицировать уже переболевших, так как у них в организмах содержатся антитела к предыдущему, еще не мутировавшему штамму», — сказал он.

Эксперт сообщил, что, по данным ученых из Йоханнесбурга, вирус начал вести себя так из-за одного из способов лечения COVID-19 — переливания донорской плазмы переболевших. «У людей еще не выработались собственные антитела, но им уже вкалывают другие. Когда Т-клеточный иммунитет еще не развился, Т-клетки и NК-клетки еще не вступили в игру», — подчеркнул Волчков. Он добавил, что это позволяет вирусу легко уйти от иммунного ответа.

Ранее в Роспотребнадзора сообщили, что большинство используемых в Росии тест-систем способны выявить южноафриканский штамм коронавируса. В настоящее время, по информации ведомства, нет научного подтверждения того, что южноафриканский штамм менее чувствителен к нейтрализующим антителам. Также нет доказательств возможности повторного заражения им.

Новую мутацию вируса нашли в ЮАР в середине декабря 2020 года. Эту разновидность назвали 501.V2. Министр здравоохранения ЮАР подчеркнул, что вторая волна коронавируса в стране, скорее всего, связана именно с этой мутацией заболевания. Подобный штамм отличается от мутации коронавируса, обнаруженной в Великобритании и впоследствии в других странах.