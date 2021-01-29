Скатившемуся в стрингах по склону Кавказа блогеру пришлось извиниться на камеру

Видеоблогеру Дмитрию Зайцеву пришлось извиниться после того, как он прокатился на сноуборде по склону горы в кавказском поселке Архыз (Карачаево-Черкесская республика). При этом он был одет в копию плавательного костюма Бората — героя одноименного фильма, которого играл Саша Барон Коэн. Видео с его извинениями в Instagram опубликовало МВД по Карачаево-Черкесии.

Зайцев попросил прощения у жителей республики и гостей курорта. «Приехал на курорт Архыз снять видео, где я в стрингах съезжаю с горы на сноуборде», — сказал он, глядя в камеру, и заверил, что «больше так не будет». В МВД Карачаево-Черкесии также отметили, что блогер привлечен к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).

На видео, за которое наказали Зайцева, он скатился на сноуборде по склону в салатовом купальнике, который представляет собой мужской вариант бикини.