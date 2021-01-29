Русскоязычный коллекционер купил картину Боттичелли​ за 92 миллиона долларов

Картину итальянского художника Сандро Боттичелли «Портрет молодого человека с медальоном» продали на аукционе в Нью-Йорке за 92,2 миллиона долларов. Об этом сообщается на сайте Sotheby's.

В публикации торгового дома говорится, что полотно стало самой дорогой работой живописца, когда-либо выставлявшейся на аукционе. Предыдущий владелец купил его в 1982 году за 1,3 миллиона долларов. Сотрудник Sotheby's Джордж Уоктер назвал картину одним из наиболее хорошо сохранившихся и изысканных классических портретов эпохи Возрождения.

The Wall Street Journal передает, что произведение искусства купил русскоязычный коллекционер. Изначально работа была оценена примерно в 80 миллионов долларов.

20 января стало известно, что полиция вернула украденную из музея в Неаполе копию самой дорогой картины в мире — «Спаситель мира», написанную Леонардо да Винчи. Полотно обнаружили в доме одного из жителей итальянского города. В настоящее время он взят под стражу.