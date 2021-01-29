Полиция призвала поставить у Капитолия забор и охрану

Полиция Капитолия призвала поставить постоянное ограждение у здания и найти охрану. Заявление исполняющей обязанности начальника полиции Йогананды Питтман опубликовано на сайте.

Она также считает, что у здания должны дежурить «готовые к реагированию резервные силы». Сейчас у Капитолия установлен временный забор. Питтман напомнила, что рекомендация установить забор вокруг здания была дана еще в 2006-м.

27 января Министерство внутренней безопасности США представило отчет, где говорится, что в стране сохраняется повышенный уровень угрозы из-за возможного подстрекательства к насилию и риска его совершения.

Призыв полиции связан с событиями 6 января, когда выступившие против итогов выборов сторонники бывшего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги прошедших выборов. Задержаны десятки людей, погибли пять человек.