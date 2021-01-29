После кражи оборудования из самолета «Судного дня» в Таганроге завели новое дело

В Таганроге возбудили новое уголовное дело после кражи оборудования из самолета «Судного дня». Об этом РЕН ТВ сообщил информированный источник.

По его словам, главным подозреваемым стал 66-летний Владимир Климчук, занимающий пост начальника службы авиационной безопасности аэродрома Таганрог (Южный), который входит в состав Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНКТ) имени Бериева.

Уголовное дело было возбуждено 25 января и расследуется по статье 293 УК РФ («Халатность»). По версии следствия, Климчук проявил небрежность при исполнении своих служебных обязанностей, в результате чего произошла кража ценого оборудования. В настоящий момент фигурант находится под подпиской о невыезде.

19 января сообщалось о задержании подозреваемого в краже оборудования из самолета. Им оказался житель Таганрога Жора Хачунец. На него следователи вышли после показаний свидетеля. Фигурант свою вину не признает.

Информация о краже на аэродроме появилась 7 декабря 2020 года. Неизвестные вынесли из Ил-80 более 30 установленных на борту радиостанций. Самолет «Судного дня» находился в Таганроге для плановых работ по модернизации. После их окончания основной вход, люк грузового отсека и три запасных выхода опечатали, однако воров это не остановило. На месте преступления были обнаружены отпечатки пальцев преступников и следы обуви.

С 1987 года было произведено четыре самолета Ил-80. Судно представляет собой воздушный командный пункт, имеет бортовые средства защиты от оружия массового поражения. Аппаратура, установленная на самолете, позволяет управлять всеми видами вооруженных сил.