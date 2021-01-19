Задержан подозреваемый в краже оборудования самолета «Судного дня» в Таганроге

В Таганроге задержали подозреваемого в краже оборудования из самолета «Судного дня». Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, на фигуранта вышли после показаний свидетеля. Известно, что по подозрению в краже суд арестовал жителя Таганрога Жору Хачунца в начале января. В настоящее время следствие сверяет его ДНК со следами, обнаруженными в самолете.

Задержанный свою вину не признает.

Информация о краже на аэродроме появилась 7 декабря 2020 года. Неизвестные вынеслииз Ил-80 более 30 установленных на борту радиостанций. Самолет «Судного дня» находился в Таганроге для плановых работ по модернизации. После их окончания основной вход, люк грузового отсека и три запасных выхода опечатали, однако воров это не остановило. На месте преступления были обнаружены отпечатки пальцев преступников и следы обуви.

26 декабря Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) уточнила, что украденное оборудование оказалось второстепенным по важности: «Самолет прибыл в Таганрог для проведения плановых работ. Вся специальная аппаратура была демонтирована с самолета сразу по прибытии и хранится в специальных помещениях».

Там подчеркнули, что исчезнувшая аппаратура не связана с непосредственным функциональным назначением самолета.

Тем не менее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что после кражи оборудования самолета Ил-80 должны быть сделаны выводы и приняты меры, исключающие подобные инциденты.

С 1987 года было произведено четыре самолета Ил-80. Судно представляет собой воздушный командный пункт, имеет бортовые средства защиты от оружия массового поражения. Аппаратура, установленная на самолете, позволяет управлять всеми видами вооруженных сил.