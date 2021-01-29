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Россиянка вознамерилась завещать квартиру любимому коту

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Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Пожилая жительница Мурманска вознамерилась завещать квартиру своему коту. Об этом внучка пенсионерки рассказала изданию «Вечерний Мурманск». Потенциальную наследницу волнует вопрос, может ли бабушка легально оставить недвижимость любимому животному.

Соответствующий вопрос россиянка задала в рубрике «Прием у нотариуса». «Я сейчас проживаю в бабушкиной квартире, — написала она. — Моя бабушка хочет завещать все свое имущество коту, у которого есть родословная и паспорт. Говорит, что в таком случае я точно буду о нем заботиться. В связи с этим у меня два вопроса. Можно ли по закону завещать недвижимость животному? Если да, то можно ли меня назначить опекуном, чтобы я ухаживала за ним и жила в бабушкиной квартире при этом? Честно говоря, я не понимаю, бабушка серьезно говорит о коте или шутит, но на всякий случай решила уточнить».

Нотариус сообщила, что бабушка вправе завещать имущество любому физическому, юридическому лицу или публичному образованию (Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию). При этом, согласно статье 137 Гражданского кодекса, животные относятся к имуществу.

«К животным применяются общие правила об имуществе постольку, поскольку законами или иными правовыми актами не установлено иное. Следовательно, завещать имущество имуществу, в данной ситуации коту, нельзя», — заключила специалист.

В декабре 2020-го директор Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал о гражданине Франции, завещавшем наследство котам из музея. Что подтолкнуло француза к такому решению и бывал ли он в Эрмитаже, сотрудникам музея выяснить не удалось. Однако предполагается, что автор завещания был обычным гражданином.

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