Актер Владимир Конкин решил продать квартиру погибшей дочери

Российский актер Владимир Конкин, известный по фильмам «Место встречи изменить нельзя» и «Как закалялась сталь», решил продать свою однокомнатную квартиру, где жила его погибшая дочь София. Об этом пишет StarHit со ссылкой на выпуск программы «Андрей Малахов. Прямой эфир».

Московскую недвижимость площадью 25,5 квадратного метра выставили на продажу за шесть миллионов рублей. В квартире недавно сделали ремонт, имеется вся необходимая мебель и сантехника. Конкин, на которого оформлено жилье, через своего представителя передал, что после смерти дочери квартира ему больше не нужна.

София заселилась сюда вместе с дочерью Алисой после развода с мужем — недвижимость для нее приобрел Конкин. Там женщина прожила несколько лет, а затем переехала к новому партнеру. Купленную отцом квартиру София сдавала в аренду.

Юристы опасались, что 11-летняя Алиса останется без наследства, однако ее родственники заверили, что продолжат заботиться о девочке и не оставят ее одну. Сам Конкин ранее говорил, что хочет создать некий счет, на котором будут храниться деньги, предназначенные внучке.

София Конкина утонула в бассейне фитнес-центра 22 сентября 2020 года. Ее доставили в больницу с предварительным диагнозом «утопление в пресной воде». Врачи пытались спасти девушку, но, несмотря на оказанную медицинскую помощь, она умерла. В отношении администрации фитнес-центра заведено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться