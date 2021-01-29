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В Европе появится крупнейший завод по производству батарей для электрокаров

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Фото: Globallookpress.com

Южнокорейская компания SK Innovation планирует построить крупнейший в ЕC завод по производству аккумуляторных батарей в Венгрии. Это станет самой большой инвестицией в проект за всю историю Восточной Европы, пишет Bloomberg.

Компания вложит 2,3 миллиарда долларов, строительство будет завершено в 2028 году. На заводе будет работать 2500 человек. Венгрия вступила в новую эру автомобильной промышленности, потому что здесь появятся крупнейшие заводы по производству батарей для электрокаров, отметил министр иностранных дел страны Петер Сиярто.

Еще одна южнокорейская компания Samsung SDI в 2017 году объявила, что вложит 1,2 миллиарда евро в расширение завода по производству литий-ионных аккумуляторов в Венгрии. Компании хотят удовлетворять спрос на батареи, который, как ожидается, вырастет в Европе более чем в шесть раз к 2025 году.

Стоимость батарей для электромобилей упала на 89 процентов за десять лет (с 1110 до 137 долларов за киловатт-час). К 2023 году компании смогут продавать электромобили по таким же ценам, как и обычные машины, считают эксперты. Батареи — самая дорогая часть электромобиля, на которую приходится около 30 процентов от общей стоимости для потребителей.

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