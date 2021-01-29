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В Крыму ответили Зеленскому о «возвращении» в состав Украины

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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Фото: РИА Новости

Глава крымской региональной немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому о «возвращении» Крыма под контроль Киева. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, в 2014 году Крым вернулся обратно на свою историческую родину, по ошибке находясь в составе украинского государства. «Зеленскому пора прекратить обманывать свой народ насчет возвращения полуострова. Все это пустословия, которые отнюдь не красят лидера государства», — заявил Гемпель.

Он отметил, что созываемый Киевом саммит «Крымской платформы» — не более чем политический мираж. Как заявил Гемпель, Украине пора признать, что единственный партнер, на которого она может рассчитывать, — это Россия. Он призвал перестать обманывать себя и граждан страны и начать курс на сближение с Россией.

Зеленский ранее заявил, что выход Крыма из состава Украины является страшной ошибкой, которую нужно исправить. Он заявил, что инициируемый Киевом международный саммит «Крымская платформа» станет площадкой, которая объединит международных партнеров в вопросе территориальной целостности и суверенитета Украины.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает это оккупацией.

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