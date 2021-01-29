Суд вынес приговор обвинившим в изнасиловании Никаса Сафронова шантажисткам

Таганский суд Москвы вынес приговор шантажисткам, обвинивших в изнасиловании художника Никаса Сафронова. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

Модель Марину Рудницкую приговорили к одному году и семи месяцам тюремного заключения, однако представители закона учли отбытый женщиной срок в следственном изоляторе. В связи с этим ее отпустили сразу после заседания суда. Ее напарница Татьяна Морозова получила полтора года условно.

4 января прошлого года Таганский суд Москвы отправил Рудницкую в СИЗО на два месяца, Морозову — под домашний арест. По данным следователей, Рудницкая обвиняла Сафронова в изнасиловании, но не стала обращаться в правоохранительные органы. Она пригрозила художнику выступить с разоблачением на федеральном канале. За неразглашение информации она потребовала около 500 тысяч рублей. Морозова выступала посредником между моделью и живописцем. Обеих женщин задержали во время передачи денежных средств.