Генсек ООН привился от коронавируса

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш привился от коронавируса. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

«Я счастлив и испытываю благодарность за получение сегодня первой дозы вакцины от COVID-19. Мы должны работать над тем, чтобы обеспечить доступ к вакцине всем и повсюду», — сказал он. По словам генсека, во время пандемии никто не может чувствовать себя в безопасности, пока в безопасности не будут все.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш рассказал о значении российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Он подчеркнул, что российская вакцина — это очень щедрое предложение для ООН. По мнению генсека, «Спутник V» можно использовать в миссиях ООН в самых уязвимых областях, где проводятся миротворческие операции. Гутерриш надеется, что препарат сыграет важную роль в этой сфере.

По информации американского Университета Джонса Хопкинса с начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 101,2 миллиона человек, более 2,1 миллиона умерли. В США выявлено более 25,7 миллиона случаев инфицирования, зафиксировано более 431 тысячи летальных исходов.