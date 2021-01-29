«Варежки Берни Сандерса» продадут за тысячи долларов

Американская учительница Джен Эллис, связавшая варежки для сенатора Берни Сандерса, выставила новые пары изделий на благотворительном аукционе. Об этом сообщает телеканал CNN.

Педагог связала еще три пары теплых аксессуаров. «Я услышала ваши просьбы и рада сообщить, что я делаю еще несколько варежек для продажи на аукционе, средства с которого пойдут на благотворительность», — написала она в Twitter 24 января, приложив фотографии.

Политик стал героем мемов из-за своего внешнего вида на инаугурации президента США Джо Байдена и насмешил соцсети. Он появился на мероприятии в одежде, не соответствующей формальному дресс-коду. Его запечатлели в парке бренда Burton, который специализируется на экипировке сноубордистов. Его образ дополнили варежки, которые преподнесла Сандерсу в качестве подарка Эллис. Американка изготавливает рукавицы, используя пряжу от старых свитеров и флис, созданный из переработанных пластиковых бутылок.

Одна пара, наиболее похожая на варежки Сандерса, выставлена на площадке Charity Auctions Today. Их предлагаемая цена уже превышает семь тысяч долларов (533 тысячи рублей). Вырученные деньги будут переданы организации Outright Vermont, которая поддерживает ЛГБТ-движение в штате.

Другая пара продается на интернет-аукционе eBay. В настоящее время за изделие предлагают до двух тысяч долларов (152 тысячи рублей). Деньги будут отправлены организации по защите бездомных собак в Вермонте Passion 4 Paws Vermont. Еще одна пара варежек, по данным телеканала, связана в цветах радуги. Доход от них пойдет в фонд колледжа, где учится дочь Эллис.

Ранее жительница Техаса Тоби Кинг связала крючком 22-сантиметровую фигурку сенатора в том же наряде и позе, в котором его запечатлели на торжественной церемонии. Она выставила ее на eBay, пообещав отдать всю выручку на благотворительные обеды нуждающимся в организацию Meals on Wheels. Кукла была продана за 20,3 тысячи долларов человеку, пожелавшему остаться неизвестным.

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