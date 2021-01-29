На любимых россиянами курортах в Турции нашли дешевые виллы

Самая дешевая квартира в Турции, которая находится рядом со Средиземным морем, продается в Мерсине. За объект площадью 100 квадратных метров в 50 метрах от моря просят в переводе на российские деньги 2,1 миллиона рублей. Об этом говорится в материале портала недвижимости Turk.Estate, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

В любимой россиянами Анталье наиболее бюджетный лот можно найти за 4,5 миллиона рублей — столько стоит квартира в 60 квадратных метров. Ее передадут новому хозяину с кухонной техникой, но без мебели.

Если говорить о виллах на курортах, то самый дешевый лот у побережья экспонируется в районе Демирташ, Аланья. Недвижимость в 110 «квадратов» оценили в 4,7 миллиона рублей — она находится в 500 метрах от моря.

В Анталье похожее предложение продается за 14,4 миллиона рублей — в такую сумму обойдется объект площадью 240 квадратных метров в 500 метрах от моря.

В целом по итогам 2020 года риелторы говорят о повышенном спросе россиян на жилье в Турции — число покупательских запросов выросло на 23 процента.

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