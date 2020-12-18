Названы страны с лучшими «золотыми паспортами»

Странами с лучшими программами получения гражданства за инвестиции, известными как «золотые паспорта», стали Сент-Люсия, Доминика, Гренада, Сент-Китс и Невис, а также Вануату. Соответствующий рейтинг для 2021 года составила платформа Best Citizenships.

Помимо этого в десятку вошли Антигуа и Барбуда, Болгария, Мальта, Турция, Черногория и Самоа. Традиционно любимый россиянами Кипр и Молдавия не были названы, поскольку в этих странах программы гражданства за инвестиции временно приостановлены.

Специалисты оценивали такие критерии, как стоимость программы (например, ценник у лидера рейтинга равняется 300 тысячам долларов за лот без учета дополнительных взносов), ее популярность, а также возможность покупки государственных облигаций — один из вариантов получения гражданства (без приобретения недвижимости).

Дополнительно учитывались безопасность, безвизовость, благосостояние населения, сроки рассмотрения заявки, условия проживания, право на участие в политической жизни страны, возможность получить гражданство ЕС, отношение к членам семьи получающего гражданство и другие параметры.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru