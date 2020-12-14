Россияне кинулись скупать жилье на Кипре ради вида на жительство

Российские граждане продолжают скупать жилье на Кипре — несмотря на то, что страна в минувшем ноябре приостановила выдачу «золотых паспортов» иностранцам. Об этом говорится в сообщении компании Golden Brown Group, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По данным экспертов, россияне кинулись скупать на острове недвижимость ради оформления вида на жительство (ВНЖ). При этом вырос спрос на новые объекты в бюджете от 300 тысяч до миллиона евро. Приобретение таких лотов позволяет получить бессрочный ВНЖ.

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«Особенно востребована такая недвижимость у людей, и до остановки программы не планировавших оформлять паспорта Кипра, но хотевших получить там ВНЖ, — отмечают специалисты. — Наибольшим спросом пользуются дома и небольшие комплексы апартаментов за 500−600 тысяч евро — либо строящиеся, либо уже готовые, прежде всего в Лимассоле, где образовалось сильное русскоговорящее комьюнити, а также в Ларнаке, Пафосе и Фамагусте. При этом в Никосии, напротив, наблюдается падение спроса».

Эксперты указывают, что кипрские застройщики в настоящее время предоставляют покупателям хорошие скидки, и этим пользуются инвесторы. Многие приобретают жилье для перепродажи в будущем.

Ранее в декабре сообщалось, что россияне бросились скупать жилье и в других странах ради паспортов. Помимо Кипра, их интересуют, в частности, возможности получения гражданства или ВНЖ в Греции, Португалии и Испании.

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