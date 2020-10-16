Определены главные покупатели жилья в Турции среди россиян

Главными покупателями жилья в Турции среди россиян стали москвичи (55 процентов), петербуржцы (15,2 процента) и екатеринбуржцы (3,2 процента). Об этом говорится в материале портала Turk.Estate, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Специалисты определили и города, которым отдавали наибольшее предпочтение. Так, в сентябре-октябре 2020 года москвичи интересовались недвижимостью в Стамбуле, Аланье и Анталье. Петербуржцы чаще покупали жилье в Стамбуле, Анталье и Кемере, а екатеринбуржцы — там же, но только вместо Антальи чаще выбирали Аланью.

Также в рейтинг вошли жители Краснодара (2,7 процента), Нижнего Новгорода (2,7 процента) и Казани (2,5 процента). Аналитики портала отметили, что россияне только из двух городов, Махачкалы и Грозного, интересовались недвижимостью исключительно в Стамбуле.

По оценкам экспертов, средний бюджет сделки составляет около 3-3,5 миллиона рублей. Как правило, граждане России стремятся купить жилье в шаговой доступности от моря.

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